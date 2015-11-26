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Forged In Black

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
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Видео с текстом от FORGED IN BLACK



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"Shadowcasters", видео с текстом группы FORGED IN BLACK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Descent Of The Serpent", выпущенного на Fighter Records в марте 2019 года.

Трек-лист:

"Seek No Evil"
"One In The Chamber"
"Shadowcasters"
"Descent Of The Serpent"
"One Last Sign"
"Palm Of Silver"
"Aphelion Tormentor"
"Vendetta"
"When Hell Is Done"

FORGED IN BLACK Reveal






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