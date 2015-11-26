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Видео с текстом от FORGED IN BLACK



"Shadowcasters", видео с текстом группы FORGED IN BLACK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Descent Of The Serpent", выпущенного на Fighter Records в марте 2019 года.



Трек-лист:



"Seek No Evil"

"One In The Chamber"

"Shadowcasters"

"Descent Of The Serpent"

"One Last Sign"

"Palm Of Silver"

"Aphelion Tormentor"

"Vendetta"

"When Hell Is Done"















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