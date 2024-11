сегодня



Новое видео FORGED IN BLACK



"Accusations Of The Innocent", новое видео группы FORGED IN BLACK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Lightning In The Ashes, в оригинале выпущенного в 2013 году, и выходящего третьего декабря на Fighter Records с двумя бонус-треками:



"Intro"

"Reins Of Sorrow"

"Bloodstained Is The Promise"

"Children Of The Flames"

"Accusations Of The Innocent"

"The Rapture"

"The Silenced Messenger"

"Fortify Or Die"

"The All Seeing Eye"

"The Master In Me"

"Forged In Black"

"The Tide" (Bonus Track)

"The Exodus" (Bonus Track)







просмотров: 85