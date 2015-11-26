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Группа ILL NIÑO расстались с гитаристами и вокалистом и представила новый сингл



Группа ILL NIÑO рассталась с вокалистом Cristian'ом Machado, лидер гитаристом Ahrue Luster'ом и ритм-гитаристом Diego Verduzco, места которых заняли Marcos Leal (SHATTERED SUN), Jes DeHoyos (SONS OF TEXAS) и Sal Dominguez (UPON A BURNING BODY) соответственно.



Основатель группы, ударник Dave Chavarri, так прокомментировал это событие:



«Быть в группе все равно что состоять в браке и иногда люди отдаляются, не хотят смотреть друг другу в глаза и в итоге развод становится неизбежным.



Мы желаем нашим прежним участникам удачи во всех их будущих начинаниях. Новых мы подбирали со всей тщательностью, это уважаемые музыканты. Мы просим всех уважать наше личное пространство, а мы продолжим развитие наших карьер каждый своим путем•



Новая песня группы, получившая название "Sangre", доступна для прослушивания.















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