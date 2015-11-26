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Ill Niño

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18 янв 2019 : 		 Группа ILL NIÑO расстались с гитаристами и вокалистом и представила новый сингл

30 мар 2017 : 		 ILL NIÑO рады начать работу над новым материалом

25 мар 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления ILL NIÑO

25 авг 2015 : 		 Новое видео ILL NIÑO

30 сен 2014 : 		 Новое видео ILL NIÑO

22 июл 2014 : 		 Новое видео ILL NIÑO

1 июл 2014 : 		 Видео с текстом от ILL NIÑO

12 июн 2014 : 		 Новая песня ILL NIÑO

1 окт 2013 : 		 Новое видео ILL NIÑO

30 окт 2012 : 		 Новое видео ILL NIÑO

17 окт 2012 : 		 Новый альбом ILL NIÑO доступен для прослушивания

14 окт 2012 : 		 Семплы новых песен ILL NIÑO

25 сен 2012 : 		 Видео с текстом от ILL NIÑO

20 сен 2012 : 		 Трек-лист нового альбома ILL NIÑO

31 авг 2012 : 		 Семпл новой песни ILL NIÑO

29 авг 2012 : 		 Обложка нового альбома ILL NIÑO

26 авг 2012 : 		 Новый альбом ILL NIÑO выйдет в октябре

12 фев 2012 : 		 ILL NIÑO готовы к записи

13 фев 2011 : 		 Новое видео ILL NIÑO

24 ноя 2010 : 		 Новое видео ILL NIÑO

22 окт 2010 : 		 Семплы с нового альбома ILL NIÑO

13 окт 2010 : 		 Новая песня ILL NIÑO

2 окт 2010 : 		 Трек-лист нового альбома ILL NIÑO

28 сен 2010 : 		 Обложка и дата выхода нового альбома ILL NIÑO

29 июл 2010 : 		 ILL NINO отменили первые 6 концертов в летнем туре

9 июл 2010 : 		 Название нового альбома ILL NINO
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Группа ILL NIÑO расстались с гитаристами и вокалистом и представила новый сингл



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Группа ILL NIÑO рассталась с вокалистом Cristian'ом Machado, лидер гитаристом Ahrue Luster'ом и ритм-гитаристом Diego Verduzco, места которых заняли Marcos Leal (SHATTERED SUN), Jes DeHoyos (SONS OF TEXAS) и Sal Dominguez (UPON A BURNING BODY) соответственно.

Основатель группы, ударник Dave Chavarri, так прокомментировал это событие:

«Быть в группе все равно что состоять в браке и иногда люди отдаляются, не хотят смотреть друг другу в глаза и в итоге развод становится неизбежным.

Мы желаем нашим прежним участникам удачи во всех их будущих начинаниях. Новых мы подбирали со всей тщательностью, это уважаемые музыканты. Мы просим всех уважать наше личное пространство, а мы продолжим развитие наших карьер каждый своим путем•

Новая песня группы, получившая название "Sangre", доступна для прослушивания.



ILL NIГ‘O Announces New Lineup, Releases 'Sangre' Single




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