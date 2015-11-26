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Музыканты ILL NIÑO: «Мы никуда не уходили»



Вокалист Cristian Machado, лидер гитарист Ahrue Luster и ритм гитарист Diego Verduzco опровергли сообщения о своем уходе из ILL NIÑO и хотят продолжить со своей версией команды. Machado прислал следующее сообщение:



«Всем фанатам и друзьям хотим донести, несмотря на все то, что вы слышали ранее, мы не покидали состав группы и остаемся преданными делам группы и нашим поклонникам. Мы очень довольны нашими отношениями, работой над новой музыкой и будущими возможностями. Скоро вы узнаете чуть больше!»



Находящиеся в свободном доступе записи утверждают, что основные участники ILL NIÑO LLC подали шестого ноября иск по защите торгового знака ILL NIÑO. Неделей позже басист группы, Laz Pina, подал собственное заявление о явном отказе ввиду "не сообщения, не постановки в известность и без разрешения от LLC". По словам Machado, Luster и Verduzco, это было сделано для того, чтобы в руках Chavarri оказались права на имя группы. Вскоре Chavarri подал собственное заявление, в котором утверждает, что он единственный и полноправный владелец имени ILL NIÑO. Machado, Luster и Verduzco направили петиции в патентный орган США с просьбой аннулировать заявление Pina и восстановить первоначальное прошения от LLC.











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