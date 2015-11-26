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Ill Niño

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20 янв 2019 : 		 Музыканты ILL NIÑO: «Мы никуда не уходили»

18 янв 2019 : 		 Группа ILL NIÑO расстались с гитаристами и вокалистом и представила новый сингл

30 мар 2017 : 		 ILL NIÑO рады начать работу над новым материалом

25 мар 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления ILL NIÑO

25 авг 2015 : 		 Новое видео ILL NIÑO

30 сен 2014 : 		 Новое видео ILL NIÑO

22 июл 2014 : 		 Новое видео ILL NIÑO

1 июл 2014 : 		 Видео с текстом от ILL NIÑO

12 июн 2014 : 		 Новая песня ILL NIÑO

1 окт 2013 : 		 Новое видео ILL NIÑO

30 окт 2012 : 		 Новое видео ILL NIÑO

17 окт 2012 : 		 Новый альбом ILL NIÑO доступен для прослушивания

14 окт 2012 : 		 Семплы новых песен ILL NIÑO

25 сен 2012 : 		 Видео с текстом от ILL NIÑO

20 сен 2012 : 		 Трек-лист нового альбома ILL NIÑO

31 авг 2012 : 		 Семпл новой песни ILL NIÑO

29 авг 2012 : 		 Обложка нового альбома ILL NIÑO

26 авг 2012 : 		 Новый альбом ILL NIÑO выйдет в октябре

12 фев 2012 : 		 ILL NIÑO готовы к записи

13 фев 2011 : 		 Новое видео ILL NIÑO

24 ноя 2010 : 		 Новое видео ILL NIÑO

22 окт 2010 : 		 Семплы с нового альбома ILL NIÑO

13 окт 2010 : 		 Новая песня ILL NIÑO

2 окт 2010 : 		 Трек-лист нового альбома ILL NIÑO

28 сен 2010 : 		 Обложка и дата выхода нового альбома ILL NIÑO

29 июл 2010 : 		 ILL NINO отменили первые 6 концертов в летнем туре
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Музыканты ILL NIÑO: «Мы никуда не уходили»



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Вокалист Cristian Machado, лидер гитарист Ahrue Luster и ритм гитарист Diego Verduzco опровергли сообщения о своем уходе из ILL NIÑO и хотят продолжить со своей версией команды. Machado прислал следующее сообщение:

«Всем фанатам и друзьям хотим донести, несмотря на все то, что вы слышали ранее, мы не покидали состав группы и остаемся преданными делам группы и нашим поклонникам. Мы очень довольны нашими отношениями, работой над новой музыкой и будущими возможностями. Скоро вы узнаете чуть больше!»

Находящиеся в свободном доступе записи утверждают, что основные участники ILL NIÑO LLC подали шестого ноября иск по защите торгового знака ILL NIÑO. Неделей позже басист группы, Laz Pina, подал собственное заявление о явном отказе ввиду "не сообщения, не постановки в известность и без разрешения от LLC". По словам Machado, Luster и Verduzco, это было сделано для того, чтобы в руках Chavarri оказались права на имя группы. Вскоре Chavarri подал собственное заявление, в котором утверждает, что он единственный и полноправный владелец имени ILL NIÑO. Machado, Luster и Verduzco направили петиции в патентный орган США с просьбой аннулировать заявление Pina и восстановить первоначальное прошения от LLC.



ILL NIГ‘O Battle Brewing: CRISTIAN MACHADO, AHRUE LUSTER And DIEGO VERDUZCO Dismiss Claims Of Their Departure



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