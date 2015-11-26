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Бывший гитарист SOULFLY снова в ILL NIÑO



Бывший гитарист SOULFLY MARC RIZZO сообщил о возвращении в состав ILL NIÑO в рамках интервью в начале октября:



«Мы объявим об этом в ближайшее время, но сейчас я делаю кое-какие записи для нового альбома ILL NIÑO. И я очень рад, чувак. Это совсем другая группа. Это по очевидным причинам не та группа, которой она была в те времена, когда я был в ней, в 2002 году, и когда я ушёл. Многое изменилось. Так что я рад работать с этими ребятами. Здорово воссоединиться с Laz'ом [Pina, бас] и Dave'ом [Chavarri, барабаны] и работать с новым вокалистом Marcos'ом [Leal'ом], который потрясающе поёт. Так что я в восторге, мужик. Мы собираемся записать новую пластинку. Возможно, ну я собираюсь отправиться с ними в турне в ближайшее время, и посмотрим, что нас ждёт в будущем, мужик. Они собираются объявить об этом очень скоро, и я очень взволнован. Да, я снова присоединяюсь к группе, и это здорово. Я очень рад воссоединиться со своими друзьями.



Все любят хорошие воссоединения, и тот факт, что мы с ILL NIÑO снова работаем вместе, просто показывает, что всё может случиться, если каждый может встретиться, поговорить и решить свои проблемы. Не надо приглашать менеджеров, чёртовых подружек и жён музыкантов. У вас может появиться возможность воссоединения. А когда чуваки собираются в одной комнате, просто разговаривают и решают все вопросы из прошлого, это может привести к хорошим результатам. Вот что произошло.



Но важнее всего этого — музыка. Новая пластинка ILL NIÑO — это лучшее из всего, что они когда-либо создавали. Опять же, новый вокалист Marcos — один из лучших вокалистов в металле. Я имею в виду, что этот парень попадает в точку. Он пишет отличные вещи. Он умеет петь; он умеет скримить. Так что это действительно хороший материал, мужик. Я очень рад».







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