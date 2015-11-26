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Ill Niño

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30 ноя 2020 : 		 Барабанщик ILL NIÑO — о переменах в составе

7 апр 2020 : 		 ILL NIÑO завершают работу над тремя песнями

31 мар 2020 : 		 ILL NIÑO пришли к соглашению о названии

28 мар 2020 : 		 Новое видео ILL NIÑO

20 янв 2019 : 		 Музыканты ILL NIÑO: «Мы никуда не уходили»

18 янв 2019 : 		 Группа ILL NIÑO расстались с гитаристами и вокалистом и представила новый сингл

30 мар 2017 : 		 ILL NIÑO рады начать работу над новым материалом

25 мар 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления ILL NIÑO

25 авг 2015 : 		 Новое видео ILL NIÑO

30 сен 2014 : 		 Новое видео ILL NIÑO

22 июл 2014 : 		 Новое видео ILL NIÑO

1 июл 2014 : 		 Видео с текстом от ILL NIÑO

12 июн 2014 : 		 Новая песня ILL NIÑO

1 окт 2013 : 		 Новое видео ILL NIÑO

30 окт 2012 : 		 Новое видео ILL NIÑO

17 окт 2012 : 		 Новый альбом ILL NIÑO доступен для прослушивания

14 окт 2012 : 		 Семплы новых песен ILL NIÑO

25 сен 2012 : 		 Видео с текстом от ILL NIÑO

20 сен 2012 : 		 Трек-лист нового альбома ILL NIÑO

31 авг 2012 : 		 Семпл новой песни ILL NIÑO

29 авг 2012 : 		 Обложка нового альбома ILL NIÑO

26 авг 2012 : 		 Новый альбом ILL NIÑO выйдет в октябре

12 фев 2012 : 		 ILL NIÑO готовы к записи

13 фев 2011 : 		 Новое видео ILL NIÑO

24 ноя 2010 : 		 Новое видео ILL NIÑO

22 окт 2010 : 		 Семплы с нового альбома ILL NIÑO
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Барабанщик ILL NIÑO — о переменах в составе



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Барабанщик ILL NIÑO Dave Chavarri в рамках недавнего разговора с поклонниками обсудил недавние перемены в составе:

«Когда всё пошло наперекосяк, мы с Laz'ом решили пойти другим путём и не особо это всё обсуждали. Мы решили, что будет слабостью цепляться за прошлое, сохранять недомолвки, распространять полуправду и играть роль жертв, привлекая к себе внимание. Мы не хотим такого развития событий. Мы хотим быть на позитиве. Сейчас дела в группе хороши как никогда. У нас есть полноценная пластинка. Мы в процессе её сведения. У нас есть предложения от трёх или четырёх лейблов, и наш адвокат сейчас рассматривает все варианты. О контракте мы сообщим в ближайшее время.

Что классно в новом составе, так это то, что мы общаемся чуть ли не ежедневно, это как раз то, чего не хватало ранее, — ничего подобного со старым составом уже не было. И вся эта пропасть между нами началась лет семь назад, и с годами только росла. Послушайте, порой нужно пройти через подобное дерьмо, чтобы иметь возможность увидеть лучшее и оказаться в лучшем положении. И это ведь так и в обычной жизни, не так ли? Тебя закидывает каким-то лютым дерьмом, которые ты разгребаешь и становишься сильнее».

ILL NIГ‘O Drummer On Lineup Changes:





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Gustaff


30 ноя 2020, 15:24		Что-что, а ударная секция в этой группе - зачет!


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