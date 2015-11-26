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Барабанщик ILL NIÑO — о переменах в составе



Барабанщик ILL NIÑO Dave Chavarri в рамках недавнего разговора с поклонниками обсудил недавние перемены в составе:



«Когда всё пошло наперекосяк, мы с Laz'ом решили пойти другим путём и не особо это всё обсуждали. Мы решили, что будет слабостью цепляться за прошлое, сохранять недомолвки, распространять полуправду и играть роль жертв, привлекая к себе внимание. Мы не хотим такого развития событий. Мы хотим быть на позитиве. Сейчас дела в группе хороши как никогда. У нас есть полноценная пластинка. Мы в процессе её сведения. У нас есть предложения от трёх или четырёх лейблов, и наш адвокат сейчас рассматривает все варианты. О контракте мы сообщим в ближайшее время.



Что классно в новом составе, так это то, что мы общаемся чуть ли не ежедневно, это как раз то, чего не хватало ранее, — ничего подобного со старым составом уже не было. И вся эта пропасть между нами началась лет семь назад, и с годами только росла. Послушайте, порой нужно пройти через подобное дерьмо, чтобы иметь возможность увидеть лучшее и оказаться в лучшем положении. И это ведь так и в обычной жизни, не так ли? Тебя закидывает каким-то лютым дерьмом, которые ты разгребаешь и становишься сильнее».













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