18 янв 2019



Концертное видео FM



Группа FM представила официальное концертное видео на композицию "Closer To Heaven", которая будет включена в альбом The Italian Job, выходящий двадцать второго февраля на Frontiers Records. Запись материала проходила на выступлении группы в рамках Frontiers Rock Festival 2018:



Intro

"Black Magic"

"I Belong To The Night"

"Life Is A Highway"

"Let Love Be The Leader"

"Someday (You’ll Come Running)"

"Killed By Love"

"Metropolis"

"Over You"

"Closer To Heaven"

"Does It Feel Like Love"

"Story Of My Life"

"Love Lies Dying"

"Bad Luck"

"Tough It Out"

"That Girl"

"Other Side Of Midnight"













просмотров: 64