сегодня



Концертное видео FM



FM девятого апреля на Frontiers Records выпустят новый двойной альбом "Tough It Out Live". Видео на "Someday (You'll Come Running)" доступно ниже.



Трек-лист:



CD1:

Intro

"Tough It Out"

"Don't Stop"

"Bad Luck"

"Someday (You'll Come Running)"

"Everytime I Think Of You"

"Burning My Heart Down"

"The Dream That Died"

"Obsession"

"Can You Hear Me Calling?"

"Does It Feel Like Love"

"Feels So Good"



CD2:

"Digging Up The Dirt"

"Tough Love"

"Hollow"

"Dangerous"

"Hard Day In Hell"

"Wildside"

"Breathe Fire"

"Only The Strong Survive"

"Blood And Gasoline"

"I Ain't The One"

"I Heard It Through The Grapevine"







+0 -0



просмотров: 120