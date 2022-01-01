Новое видео FM

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*Новое видео RAMMSTEIN 24
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 19
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
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"Long Road Home", новое видео группы FM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Thirteen":

1. Shaking The Tree
2. Waiting On Love
3. Talk Is Cheap
4. Turn This Car Around
5. Love And War
6. Long Road Home
7. Be Lucky
8. Every Man Needs A Woman
9. Just Got Started
10. Fight Fire With Fire
11. Be True To Yourself




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