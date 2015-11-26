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|||| 26 янв 2022

Новое видео FM



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"Waiting On Love", новое видео группы FM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Thirteen", выходящего 18 марта.

Трек-лист:

"Shaking The Tree"
"Waiting On Love"
"Talk Is Cheap"
"Turn This Car Around"
"Love And War"
"Long Road Home"
"Be Lucky"
"Every Man Needs A Woman"
"Just Got Started"
"Fight Fire With Fire"
"Be True To Yourself"

FM To Release Thirteen Album In March;



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