26 янв 2022



Новое видео FM



"Waiting On Love", новое видео группы FM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Thirteen", выходящего 18 марта.



Трек-лист:



"Shaking The Tree"

"Waiting On Love"

"Talk Is Cheap"

"Turn This Car Around"

"Love And War"

"Long Road Home"

"Be Lucky"

"Every Man Needs A Woman"

"Just Got Started"

"Fight Fire With Fire"

"Be True To Yourself"







