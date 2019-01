сегодня



Новое видео HEXVESSEL



"Son Of The Sky", новое видео группы HEXVESSEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома All Tree, выходящего 22 февраля:



"Blessing"

"Son Of The Sky"

"Old Tree"

"Changeling"

"Ancient Astronaut"

"Visions Of A.O.S."

"A Sylvan Sign"

"Wilderness Spirit"

"Otherworld Envoy"

"Birthmark"

"Journey To Carnac"

"Liminal Night"

"Closing Circles"

"Summer Fires" (bonus track)

















