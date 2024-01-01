22 июл 2024



Новое видео HEXVESSEL



“Under The Lake”, новое видео группы HEXVESSEL, доступно для просмотра ниже. Этот трек выпущен по случаю заключения контракта с Prophecy Productions, на котором в этом году состоится релиз нового альбома.



Mat "Kvohst" McNerney: «Я очень свободолюбивый артист, и у HEXVESSEL есть свое собственное звучание, идеология и духовный путь. Мне нужен был лейбл, который бы уважал, заботился и взращивал этот дикий дух искусства. Я знаю и дружу с Martin Koller, Stefan Belda и Prophecy уже много лет. Мы восходим к истокам HEXVESSEL и нашим первым живым выступлениям за границей, и они всегда поддерживали мою работу. Я чувствовал, что нам будет суждено работать вместе в творческом аспекте, и я горжусь тем, что теперь я работаю под знаменем лейбла, который отстаивает истинную красоту искусства и творческой музыки».



Prophecy Productions: «Мы все очень рады приветствовать в нашем реестре своего давнего друга и выдающегося артиста, такого как Mat McNerney и HEXVESSEL. HEXVESSEL во многих отношениях идеально подходят для Prophecy Productions, поскольку их очень индивидуалистичная и постоянно развивающаяся музыка захватывает так, что ее трудно определить и ограничить только одним жанром».







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