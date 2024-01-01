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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 21
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
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Hexvessel

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22 июл 2024 : 		 Новое видео HEXVESSEL

2 июл 2023 : 		 Новое видео HEXVESSEL

26 май 2023 : 		 Новое видео HEXVESSEL

5 фев 2021 : 		 HEXVESSEL отметят юбилей

16 апр 2020 : 		 Новое видео HEXVESSEL

20 мар 2020 : 		 Новое видео HEXVESSEL

25 фев 2020 : 		 Новое видео HEXVESSEL

29 янв 2020 : 		 Новая песня HEXVESSEL

16 фев 2019 : 		 Новое видео HEXVESSEL

20 янв 2019 : 		 Новое видео HEXVESSEL

31 дек 2018 : 		 Альбомы HEXVESSEL будут переизданы

23 дек 2018 : 		 Новое видео HEXVESSEL

10 дек 2018 : 		 Новая песня HEXVESSEL

13 дек 2016 : 		 Концертный фильм HEXVESSEL

15 сен 2016 : 		 Новое видео HEXVESSEL

23 мар 2016 : 		 Новое видео HEXVESSEL

18 янв 2016 : 		 Новое видео HEXVESSEL

26 окт 2015 : 		 Новое видео HEXVESSEL

25 авг 2015 : 		 Кавер-версия TIAMAT от HEXVESSEL

27 май 2013 : 		 Новое видео HEXVESSEL

31 мар 2013 : 		 Обложка нового альбома EP HEXVESSEL

1 окт 2012 : 		 Новое видео HEXVESSEL

21 дек 2010 : 		 Опубликована обложка дебютного альбома HEXVESSEL

15 ноя 2010 : 		 Трейлер и новый трек от HEXVESSEL

4 янв 2010 : 		 Новый проект KVOHST'a
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|||| 22 июл 2024

Новое видео HEXVESSEL



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“Under The Lake”, новое видео группы HEXVESSEL, доступно для просмотра ниже. Этот трек выпущен по случаю заключения контракта с Prophecy Productions, на котором в этом году состоится релиз нового альбома.

Mat "Kvohst" McNerney: «Я очень свободолюбивый артист, и у HEXVESSEL есть свое собственное звучание, идеология и духовный путь. Мне нужен был лейбл, который бы уважал, заботился и взращивал этот дикий дух искусства. Я знаю и дружу с Martin Koller, Stefan Belda и Prophecy уже много лет. Мы восходим к истокам HEXVESSEL и нашим первым живым выступлениям за границей, и они всегда поддерживали мою работу. Я чувствовал, что нам будет суждено работать вместе в творческом аспекте, и я горжусь тем, что теперь я работаю под знаменем лейбла, который отстаивает истинную красоту искусства и творческой музыки».

Prophecy Productions: «Мы все очень рады приветствовать в нашем реестре своего давнего друга и выдающегося артиста, такого как Mat McNerney и HEXVESSEL. HEXVESSEL во многих отношениях идеально подходят для Prophecy Productions, поскольку их очень индивидуалистичная и постоянно развивающаяся музыка захватывает так, что ее трудно определить и ограничить только одним жанром».

HEXVESSEL Sign With Prophecy Productions; Share New Track "Under The Lake"




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