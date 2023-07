сегодня



Новое видео HEXVESSEL



"Ring", новое видео группы HEXVESSEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Polar Veil", выходящего 22 сентября.



Трек-лист:



"The Tundra Is Awake"

"Older Than The Gods"

"Listen To The River"

"A Cabin In Montana"

"Eternal Meadow"

"Crepuscular Creatures"

"Ring"

"Homeward Polar Spirit"







+0 -0



просмотров: 163