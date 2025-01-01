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Новое видео HEXVESSEL
A Dark & Graceful Wilderness, новое видео группы HEXVESSEL, доступно для просмотра ниже.
«Эта песня — макровселенная нашего нового альбома «Nocturne», и она вбирает в себя все элементы, которые представлены на нем. Она варьируется от эпических блэк-металлических структур, напоминающих о грандиозных прозрениях природы, до минимальных синтезаторов, когда мы погружаемся в хаос дикого космоса. Здесь присутствуют все влияния — от Thorns до Tangerine Dream, от Darkthrone до Philip Glass и Dead Can Dance. В соответствии с художественной традицией, «ноктюрн» отражает сущность ночи, мрачную завесу, где природа является лиминальным путем».
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