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*Лидер EXODUS: «Мы записываем два альбома» 18
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Hexvessel

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Новое видео HEXVESSEL



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A Dark & Graceful Wilderness, новое видео группы HEXVESSEL, доступно для просмотра ниже.

«Эта песня — макровселенная нашего нового альбома «Nocturne», и она вбирает в себя все элементы, которые представлены на нем. Она варьируется от эпических блэк-металлических структур, напоминающих о грандиозных прозрениях природы, до минимальных синтезаторов, когда мы погружаемся в хаос дикого космоса. Здесь присутствуют все влияния — от Thorns до Tangerine Dream, от Darkthrone до Philip Glass и Dead Can Dance. В соответствии с художественной традицией, «ноктюрн» отражает сущность ночи, мрачную завесу, где природа является лиминальным путем».




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