Новый альбом A PALE HORSE NAMED DEATH доступен для прослушивания



"When The World Becomes Undone", новый альбом группы A PALE HORSE NAMED DEATH, доступен для прослушивания ниже. Мастеринг альбома проводил Maor Appelbaum (Faith No More, Meat Loaf, Yes, Sepultura, Halford) в Maor Appelbaum Mastering, а за оформление отвечал Sam Shearon (Rob Zombie, Fear Factory, Cradle Of Filth).



Трек-лист:



01. As It Begins

02. When The World Becomes Undone

03. Love The Ones You Hate

04. Fell In My Hole

05. Succumbing To The Event Horizon

06. Vultures

07. End Of Days

08. The Woods

09. We All Break Down

10. Lay With The Wicked

11. Splinters

12. Dreams Of The End

13. Closure















