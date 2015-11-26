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Новая песня A PALE HORSE NAMED DEATH



"Reflections Of The Dead", новая песня группы A PALE HORSE NAMED DEATH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Infernum In Terra", выход которого запланирован на 24 сентября на Long Branch Records/SPV.



Трек-лист:



"Infernum"

"Believe In Something (You Are Lost)"

"Cast Out From The Sky"

"Shards Of Glass"

"Lucifer's Sun"

"It Is Done"

"Two Headed Snake (Propofol Dreams)"

"Slave To The Master"

"Devil's Deed"

"Reflections Of The Dead"

"Souls In The Abyss"

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