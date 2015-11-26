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A Pale Horse Named Death

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31 май 2021 : 		 Новая песня A PALE HORSE NAMED DEATH

23 май 2021 : 		 Новый альбом A PALE HORSE NAMED DEATH выйдет осенью

13 апр 2021 : 		 A PALE HORSE NAMED DEATH завершили работу над альбомом

3 мар 2021 : 		 Новый альбом A PALE HORSE NAMED DEATH выйдет в 2021 году

23 авг 2019 : 		 A PALE HORSE NAMED DEATH записали кавер-версии THREE DOG NIGHT, THE CURE

17 июн 2019 : 		 Новое видео A PALE HORSE NAMED DEATH

23 янв 2019 : 		 Новый альбом A PALE HORSE NAMED DEATH доступен для прослушивания

13 янв 2019 : 		 Новая песня A PALE HORSE NAMED DEATH

14 дек 2018 : 		 Новая песня A PALE HORSE NAMED DEATH

17 ноя 2018 : 		 Новая песня A PALE HORSE NAMED DEATH

6 ноя 2018 : 		 Новый альбом A PALE HORSE NAMED DEATH выйдет зимой

6 апр 2018 : 		 Новый альбом A PALE HORSE NAMED DEATH выйдет осенью

31 янв 2018 : 		 A PALE HORSE NAMED DEATH нашли новых участников

29 авг 2013 : 		 Новое видео A PALE HORSE NAMED DEATH

10 май 2013 : 		 A PALE HORSE NAMED DEATH нашли басиста

17 апр 2013 : 		 Новая песня A PALE HORSE NAMED DEATH

7 апр 2013 : 		 A PALE HORSE NAMED DEATH ищут басиста

25 мар 2013 : 		 Обложка нового альбома A PALE HORSE NAMED DEATH

22 янв 2013 : 		 Название и трек-лист нового альбома A PALE HORSE NAMED DEATH

6 янв 2013 : 		 Мастеринг нового альбома A PALE HORSE NAMED DEATH пройдет в январе

18 дек 2012 : 		 Новый альбом A PALE HORSE NAMED DEATH выйдет в мае

30 ноя 2012 : 		 Новый альбом A PALE HORSE NAMED DEATH выйдет весной

30 окт 2012 : 		 A PALE HORSE NAMED DEATH работают над новым альбомом

16 фев 2012 : 		 Видео с полного выступления A PALE HORSE NAMED DEATH

10 янв 2012 : 		 Видео с выступления A PALE HORSE NAMED DEATH

27 дек 2011 : 		 A PALE HORSE NAMED DEATH поменяли гитариста
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|||| 31 май 2021

Новая песня A PALE HORSE NAMED DEATH



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"Believe In Something (You Are Lost)", новая песня группы A PALE HORSE NAMED DEATH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Infernum In Terra", выход которого запланирован на 24 сентября на Long Branch Records/SPV.

Трек-лист:

"Infernum"
"Believe In Something (You Are Lost)"
"Cast Out From The Sky"
"Shards Of Glass"
"Lucifer's Sun"
"It Is Done"
"Two Headed Snake (Propofol Dreams)"
"Slave To The Master"
"Devil's Deed"
"Reflections Of The Dead"
"Souls In The Abyss"

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