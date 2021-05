сегодня



Новый альбом A PALE HORSE NAMED DEATH выйдет осенью



A PALE HORSE NAMED DEATH определились с датой выпуска нового альбома — пластинка "Infernum In Terra" выйдет 24 сентября на Long Branch Records / SPV.



Трек-лист:



"Infernum"

"Believe In Something (You Are Lost)"

"Cast Out From The Sky"

"Shards Of Glass"

"Lucifer's Sun"

"It Is Done"

"Two Headed Snake (Propofol Dreams)"

"Slave To The Master"

"Devil's Deed"

"Reflections Of The Dead"

"Souls In The Abyss"







