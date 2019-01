сегодня



Новый альбом FALLUJAH выйдет в марте



Группа FALLUJAH 15 марта на Nuclear Blast Records выпустит новый альбом, получивший название "Undying Light". Этот диск записан вместе с новым вокалистом Antonio Palermo. Видео на первый сингл "Ultraviolet" доступно для просмотра ниже.



Трек-лист:



"Glass House"

"Last Light"

"Ultraviolet"

"Dopamine"

"The Ocean Above"

"Hollow"

"Sanctuary"

"Eyes Like The Sun"

"Distant And Cold"

"Departure"















