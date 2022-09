сегодня



Новая песня FALLUJAH



"Mindless Omnipotent Master", новая песня группы FALLUJAH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Empyrean, выход которого запланирован на девятое сентября на Nuclear Blast:



“The Bitter Taste Of Clarity”

“Radiant Ascension”

“Embrace Oblivion”

“Into The Eventide”

“Eden’s Lament”

“Soulbreaker”

“Duality Of Intent”

“Mindless Omnipotent Master”

“Celestial Resonance”

“Artifacts”







