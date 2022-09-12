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*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 35
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 18
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
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Fallujah

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12 сен 2022 : 		 Новая песня FALLUJAH

5 авг 2022 : 		 Новая песня FALLUJAH

29 июл 2022 : 		 Новая песня FALLUJAH

8 июл 2022 : 		 Новая песня FALLUJAH

27 апр 2022 : 		 Новое видео FALLUJAH

25 ноя 2020 : 		 Бывший гитарист SUICIDAL TENDENCIES в FALLUJAH

21 янв 2020 : 		 Обучающее видео от FALLUJAH

17 сен 2019 : 		 Обучающее видео от FALLUJAH

16 авг 2019 : 		 Обучающее видео от FALLUJAH

16 фев 2019 : 		 Новая песня FALLUJAH

28 янв 2019 : 		 Новый альбом FALLUJAH выйдет в марте

24 июл 2017 : 		 Видео полного выступления FALLUJAH

15 июл 2017 : 		 FALLUJAH расстались с вокалистом

31 авг 2016 : 		 Обучающее видео от FALLUJAH

26 апр 2016 : 		 Новое видео FALLUJAH

19 мар 2016 : 		 Новая песня FALLUJAH

19 фев 2016 : 		 Видео с текстом от FALLUJAH

10 фев 2016 : 		 Новый альбом FALLUJAH выйдет в апреле

29 окт 2015 : 		 FALLUJAH приступили к записи

20 янв 2015 : 		 FALLUJAH на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT

19 июн 2014 : 		 Новая песня FALLUJAH

19 май 2014 : 		 FALLUJAH завершили работу над альбомом

17 мар 2014 : 		 Новый альбом FALLUJAH выйдет летом

11 мар 2013 : 		 Новая песня FALLUJAH

22 янв 2013 : 		 FALLUJAH начнут запись в феврале

5 авг 2011 : 		 Новый альбом FALLUJAH выйдет в ноябре
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Новая песня FALLUJAH



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"Mindless Omnipotent Master", новая песня группы FALLUJAH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Empyrean, выход которого запланирован на девятое сентября на Nuclear Blast:

“The Bitter Taste Of Clarity”
“Radiant Ascension”
“Embrace Oblivion”
“Into The Eventide”
“Eden’s Lament”
“Soulbreaker”
“Duality Of Intent”
“Mindless Omnipotent Master”
“Celestial Resonance”
“Artifacts”

FALLUJAH Launch Visualizer For "Mindless Omnipotent Master"; Empyrean Album Out Now




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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12 сен 2022
YNWA
Альбом пушка! Полная реабилитация за прошлый какашистый альбом.
12 сен 2022
P
Petrovich Sexyy
До конца еще не успел альбом послушать, но то, что слышал - мощно. Вполне на уровне 14 и 16го.
12 сен 2022
n
nokt
пушка не пушка, но точно лучше предыдущего

просмотров: 382

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