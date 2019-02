сегодня



Новая песня FALLUJAH



"Dopamine", новая песня группы FALLUJAH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Undying Light", выход которого запланирован на 15 марта на Nuclear Blast Records.



Трек-лист:



"Glass House"

"Last Light"

"Ultraviolet"

"Dopamine"

"The Ocean Above"

"Hollow"

"Sanctuary"

"Eyes Like The Sun"

"Distant And Cold"

"Departure"





















+0 -0



( 1 )





просмотров: 107