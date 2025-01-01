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Новое видео FALLUJAH
"Kaleidoscopic Waves", новое видео группы FALLUJAH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Xenotaph", выходящего 13 июня на Nuclear Blast Records:
01. In Stars We Drown
02. Kaleidoscopic Waves
03. Labyrinth Of Stone
04. The Crystalline Veil
05. Step Through The Portal And Breathe
06. A Parasitic Dream
07. The Obsidian Architect
08. Xenotaph
Kyle Schaefer: «Мы рады наконец-то представить новый альбом FALLUJAH «Xenotaph», ознаменовавший шестую главу в нашей дискографии. Это наша самая амбициозная запись, и, безусловно, самый техничный, динамичный и прогрессивный материал группы на сегодняшний день. Музыка, воплощенная в этих восьми треках, сочетается с не менее амбициозной концепцией, лирической историей, которая пересекает разворачивающиеся слои времени и реальности в потустороннем, пост-смертном царстве существования.
«Xenotaph» — это также наш самый совместный альбом, с большим вкладом нынешнего состава, который позволил нам расширить рамки написания песен и одновременно раскрыть истинный потенциал всех участников. Мы надеемся, что вы примете участие в этом новом смелом этапе эволюции коллектива».
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