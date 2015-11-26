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Leverage

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Видео с текстом от LEVERAGE



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LEVERAGE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Burn Love Burn", которая взята из нового альбома "Determinus". Эта работа станет первым полноформатным альбомом для двух новых участников: вокалиста Kimmo Blom'a (Urban Tale, Raskasta Joulua) и гитариста Mikko Salovaara.

Трек-лист:

"Burn Love Burn"
"Wind Of Morrigan"
"Tiger"
"Red Moon Over Sonora" (album version)
"Mephistocrate"
"Afterworld’s Disciple"
"When We Were Young"
"Heaven’s No Place For Us"
"Hand Of God"
"Rollerball"
"Troy"

LEVERAGE To Release Determinus Album In April; "Burn Love Burn" Lyric Video Streaming






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