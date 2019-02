Видео с текстом от LEVERAGE

сегодня



LEVERAGE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Burn Love Burn", которая взята из нового альбома "Determinus". Эта работа станет первым полноформатным альбомом для двух новых участников: вокалиста Kimmo Blom'a (Urban Tale, Raskasta Joulua) и гитариста Mikko Salovaara.



Трек-лист:



"Burn Love Burn"

"Wind Of Morrigan"

"Tiger"

"Red Moon Over Sonora" (album version)

"Mephistocrate"

"Afterworld’s Disciple"

"When We Were Young"

"Heaven’s No Place For Us"

"Hand Of God"

"Rollerball"

"Troy"















