Видео с текстом от LEVERAGE

LEVERAGE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Burn Love Burn", которая взята из нового альбома "Determinus". Эта работа станет первым полноформатным альбомом для двух новых участников: вокалиста Kimmo Blom'a (Urban Tale, Raskasta Joulua) и гитариста Mikko Salovaara.
Трек-лист:
"Burn Love Burn"
"Wind Of Morrigan"
"Tiger"
"Red Moon Over Sonora" (album version)
"Mephistocrate"
"Afterworld’s Disciple"
"When We Were Young"
"Heaven’s No Place For Us"
"Hand Of God"
"Rollerball"
"Troy"
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