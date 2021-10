сегодня



Новая песня LEVERAGE



"Falling Out Of Grace", новая песня группы LEVERAGE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Above The Beyond", выпущенного 15 октября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Starlight"

"Emperor"

"Into The New World"

"Do You Love Me Now"

"Angelica"

"Under His Eye"

"Falling Out Of Grace"

"Galleria"

"Silence"







