6 авг 2021



Новое видео LEVERAGE



"Emperor", новое видео группы LEVERAGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Above The Beyond, выходящего 15 октября на Frontiers Music Srl:



"Starlight"

"Emperor"

"Into The New World"

"Do You Love Me Now"

"Angelica"

"Under His Eye"

"Falling Out Of Grace"

"Galleria"

"Silence"







