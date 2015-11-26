Новое видео LEVERAGE

"", новое видео группы LEVERAGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Determinus", выходящего 26 апреля на Frontiers Music Srl.
Трек-лист:
"Burn Love Burn"
"Wind Of Morrigan"
"Tiger"
"Red Moon Over Sonora" (album version)
"Mephistocrate"
"Afterworld’s Disciple"
"When We Were Young"
"Heaven’s No Place For Us"
"Hand Of God"
"Rollerball"
"Troy"
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