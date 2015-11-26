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Leverage

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Новое видео LEVERAGE



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"", новое видео группы LEVERAGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Determinus", выходящего 26 апреля на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

"Burn Love Burn"
"Wind Of Morrigan"
"Tiger"
"Red Moon Over Sonora" (album version)
"Mephistocrate"
"Afterworld’s Disciple"
"When We Were Young"
"Heaven’s No Place For Us"
"Hand Of God"
"Rollerball"
"Troy"

LEVERAGE Debuts






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