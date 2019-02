сегодня



Новый альбом PERIPHERY выйдет в апреле



PERIPHERY выпустят свой новый альбом "Periphery IV: Hail Stan" 5 апреля на 3DOT Recordings.



Видео на песню "Blood Eagle" доступно для просмотра ниже.



Трек-лист:



01. Reptile

02. Blood Eagle

03. CHVRCH BVRNER

04. Garden In The Bones

05. It's Only Smiles

06. Follow Your Ghost

07. Crush

08. Sentient Glow

09. Satellites



















