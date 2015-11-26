Новая песня PERIPHERY

"Garden In The Bones", новая песня группы PERIPHERY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Periphery IV: Hail Stan", выход которого запланирован на 5 апреля на собственном лейбле группы, 3DOT Recordings.
Трек-лист:
01. Reptile
02. Blood Eagle
03. CHVRCH BVRNER
04. Garden In The Bones
05. It's Only Smiles
06. Follow Your Ghost
07. Crush
08. Sentient Glow
09. Satellites
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