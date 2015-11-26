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Новая песня PERIPHERY



"Garden In The Bones", новая песня группы PERIPHERY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Periphery IV: Hail Stan", выход которого запланирован на 5 апреля на собственном лейбле группы, 3DOT Recordings.



Трек-лист:



01. Reptile

02. Blood Eagle

03. CHVRCH BVRNER

04. Garden In The Bones

05. It's Only Smiles

06. Follow Your Ghost

07. Crush

08. Sentient Glow

09. Satellites























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