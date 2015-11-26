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Periphery

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6 мар 2019 : 		 Новая песня PERIPHERY

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22 янв 2015 : 		 Новый альбом PERIPHERY доступен для прослушивания

20 янв 2015 : 		 Новый альбом PERIPHERY доступен для прослушивания

15 янв 2015 : 		 Трейлер к DVD PERIPHERY

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31 дек 2014 : 		 Новая песня PERIPHERY

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Новая песня PERIPHERY



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"Garden In The Bones", новая песня группы PERIPHERY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Periphery IV: Hail Stan", выход которого запланирован на 5 апреля на собственном лейбле группы, 3DOT Recordings.

Трек-лист:

01. Reptile
02. Blood Eagle
03. CHVRCH BVRNER
04. Garden In The Bones
05. It's Only Smiles
06. Follow Your Ghost
07. Crush
08. Sentient Glow
09. Satellites



Listen To New PERIPHERY Song








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