Новое видео гитариста PERIPHERY



Гитарист PERIPHERY Misha Mansoor объявил о выпуске сольного альбома "Moderately Fast, Adequately Furious" шестнадцатого июля на 3DOT Recordings. Фрагмент из этого релиза, видео на "Parabolica", доступен ниже.



Трек-лист:



01. Unleash The Pwnies Redux



02. Echo Teuffel



03. Breeze Redux



04. Parabolica



05. Two Brothers



06. Far Too High (feat. Axel Mansoor)



07. Füf Redux



08. Press Enter Redux



09. Upload Apathy



10. Download Happiness



11. And Yet, This Man Will Soar













