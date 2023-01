сегодня



Новые песни PERIPHERY



Wildfire и Zagreus, новые песни PERIPHERY, доступны для прослушивания ниже. Они взяты из нового альбома 'Periphery V: Djent Is Not A Genre', выход которого намечен на десятое марта на 3DOT Recordings:



01. Wildfire

02. Atropos

03. Wax Wings

04. Everything Is Fine!

05. Silhouette

06. Dying Star

07. Zagreus

08. Dracul Gras

09. Thanks Nobuo











