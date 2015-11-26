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Gaahls WYRD

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Страна
NorwayНорвегия
Стиль
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GAAHLS WYRD в мае выпустят свой дебютный альбом



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Норвежская экстрим-металлическая формация GAAHLS WYRD, фронтменом которой является известный вокалист Gaahl (GORGOROTH, WARDRUNA), 31 мая выпустит на Season Of Mist свой дебютный альбом, получивший название "GastiR - Ghosts Invited". Диск был записан в норвежской студии Solslottet при поддержке Iver'а Sandøy (ENSLAVED).

Трек-лист альбома:

01. Ek Erilar (05:34)
02. From The Spear (04:37)
03. Ghosts Invited (04:23)
04. Carving The Voices (07:26)
05. Veiztu Hve (06:41)
06. The Speech And The Self (05:02)
07. Through And Past And Past (02:59)
08. Within The Voice Of Existence (05:25)



Former GORGOROTH Frontman






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КомментарииСкрыть/показать 8 )

Gustaff


8 фев 2019, 13:40		Довольно миленько

ВоваУпоров


8 фев 2019, 13:56		Гаалопередол

Mistis


8 фев 2019, 14:38		еще не началось ? ладно позже зайду

AcDc


8 фев 2019, 15:57		Жопой чую, хрень какая то

YNWA


8 фев 2019, 16:28		Гей-альбом года, намечается! Вот Гаал, вот прааативный!

Умник


8 фев 2019, 17:00		2AcDc блин, заржал, как дегенерат!

grgr


8 фев 2019, 17:06		Почему "как", ты и есть дебил.

gravitgroove


8 фев 2019, 17:12		Ved Buens Ende и Virus Карла напоминает по музыке. Клоны нам не нужны.


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