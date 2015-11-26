GAAHLS WYRD в мае выпустят свой дебютный альбом

Норвежская экстрим-металлическая формация GAAHLS WYRD, фронтменом которой является известный вокалист Gaahl (GORGOROTH, WARDRUNA), 31 мая выпустит на Season Of Mist свой дебютный альбом, получивший название "GastiR - Ghosts Invited". Диск был записан в норвежской студии Solslottet при поддержке Iver'а Sandøy (ENSLAVED).
Трек-лист альбома:
01. Ek Erilar (05:34)
02. From The Spear (04:37)
03. Ghosts Invited (04:23)
04. Carving The Voices (07:26)
05. Veiztu Hve (06:41)
06. The Speech And The Self (05:02)
07. Through And Past And Past (02:59)
08. Within The Voice Of Existence (05:25)
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