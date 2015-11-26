Бывший фронтмен GORGOROTH заявил, что блэк-металл ранее был более свободным и индивидуалистским
Anne Catherine Swallow из Metal Wani взяла интервью у бывшего фронтмена GORGOROTH Gaahl'а (настоящее имя Kristian Eivind Espedal) перед выступлением его новой группы GAAHLS WYRD в Café Central в Ванхайме, Германия. Выдержки из беседы приведены ниже.
О том, сложно ли ему работать с другими музыкантами:
«Я думаю, это одна из причин, по которой я в итоге, как правило, работаю только с одним участником. У меня не очень хорошо получается раскрывать законченные идеи людям, с которыми я работаю. Мне куда удобнее развивать их и доводить до конца без постороннего вмешательства»
О том, оказывается ли он «в ином мире», выступая на сцене:
«Мне кажется, это моё перманентное состояние. Я нахожусь в своем "пузыре", но при этом я присутствую и здесь. Я стою обеими ногами в обоих мирах [смеётся]».
О том, расстраивается ли он, когда люди неверно истолковывают его тексты:
«Я помню, был один датский фотограф. Художник, собиравшийся издать книгу. Он спросил, может ли он использовать тексты двух песен [GORGOROTH] "Carving A Giant" и "Sign Of An Open Eye". Он послал мне рукопись своей книги. Это был первый раз, когда я увидел своими глазами, насколько неверно можно что-то трактовать. Я просто дал ему тексты, и он напечатал их. Я думаю, это было лучшим вариантом. Вообще всегда существует несколько вариантов, но я предпочитаю, чтобы люди проявляли внимательность, вместо того, чтобы требовать, чтобы их кормили с ложки. Для меня это что-то сродни самоанализу, и кого-то эти тексты могут раздражать, но я не хочу, чтобы люди выбирали лёгкий путь. Если ты хочешь оказаться на вершине горы, ты должен подняться на неё сам, а не прилететь туда на вертолёте. Это не даст тебе опыт. Ты должен идти. Я стараюсь избегать всех возможностей срезать путь».
О том, нужно ли блэк-металл-сцене больше групп, творящих в «индивидуалистском» ключе, подобно GAAHLS WYRD и TRIBULATION:
«Я думаю, что да. Раньше всё было куда более свободным и индивидуалистским, но в какой-то момент всё повернуло в сторону следования мейнстриму. Конечно, всегда существовали группы, отделяющиеся от прочих, но про некоторые уже заранее можно сказать, что они будут вносить некоторое разнообразие. Я до этого не слышал ни одной из этих групп, потому что я не очень хорош в том, что касается прослушивания музыки. Но я рад, что у каждой из этих команд есть своя собственная энергетика».
О том, видел ли он недавно выпущенный фильм "Lords Of Chaos", снятый шведским режиссёром Йонасом Окерлундом, изображающий хронику преступлений, совершённых адептами норвежской блэк-металл-сцены девяностых годов:
«Нет. Я не большой любитель американской сферы развлечений. Конечно, есть несколько исключений, но, как правило, американская манера подачи материала не доставляет мне никакого удовольствия».
O музыкальном направлении дебютного альбома проекта GAAHLS WYRD "GastiR - Ghosts Invited":
«Что я могу про это сказать... Каждая песня могла бы быть синглом и представлять собой уникальную единицу. Но я всё равно ощущаю, что альбом очень хорошо сложен, и песни действительно сочетаются друг с другом, но при этом в нём много различных энергий, не столь много чего-то экстремального, но с точки зрения музыки их много. [Вместо этого] я мог сделать альбом скучного старика. Я очень доволен конечным результатом. Я позволил себе приобщиться таким вещам, от которых мне сейчас почти что даже стыдно».
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