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Gaahls WYRD

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Страна
NorwayНорвегия
Стиль
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Новая песня GAAHLS WYRD



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"From The Spear", новая песня группы GAAHLS WYRD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "GastiR - Ghosts Invited", выход которого запланирован на 31 мая на Season Of Mist.

Трек-лист альбома:

01. Ek Erilar (05:34)
02. From The Spear (04:37)
03. Ghosts Invited (04:23)
04. Carving The Voices (07:26)
05. Veiztu Hve (06:41)
06. The Speech And The Self (05:02)
07. Through And Past And Past (02:59)
08. Within The Voice Of Existence (05:25)



Former GORGOROTH Frontman








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