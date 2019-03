сегодня



Новая песня GAAHLS WYRD



"From The Spear", новая песня группы GAAHLS WYRD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "GastiR - Ghosts Invited", выход которого запланирован на 31 мая на Season Of Mist.



Трек-лист альбома:



01. Ek Erilar (05:34)

02. From The Spear (04:37)

03. Ghosts Invited (04:23)

04. Carving The Voices (07:26)

05. Veiztu Hve (06:41)

06. The Speech And The Self (05:02)

07. Through And Past And Past (02:59)

08. Within The Voice Of Existence (05:25)























