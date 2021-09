сегодня



Новое видео GAAHLS WYRD



"The Humming Mountain", новое видео группы GAAHLS WYRD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР The Humming Mountain, выходящего пятого ноября на Season Of Mist.



Трек-лист:



"The Seed"

"The Humming Mountain"

"The Dwell"

"Awakening Remains – Before Leaving"

"The Sleep"











