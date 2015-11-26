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Månegarm

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13 фев 2019 : 		 Новый альбом MÅNEGARM выйдет в апреле

27 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от MÅNEGARM

18 ноя 2015 : 		 Новый альбом MÅNEGARM доступен для прослушивания

13 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от MÅNEGARM

16 окт 2015 : 		 Новое видео MÅNEGARM

11 сен 2015 : 		 Фрагмент нового альбома MÅNEGARM

28 авг 2015 : 		 Новый альбом MÅNEGARM выйдет в ноябре

20 дек 2013 : 		 Новое видео MÅNEGARM

16 июн 2013 : 		 Новая песня MÅNEGARM

22 май 2013 : 		 Новая песня MÅNEGARM

9 май 2013 : 		 Трейлер нового альбома MÅNEGARM

5 апр 2013 : 		 Новый альбом MÅNEGARM выйдет в июне

16 дек 2012 : 		 MÅNEGARM пишут альбом

4 июн 2012 : 		 MÅNEGARM расстались со скрипачом

18 мар 2012 : 		 MÅNEGARM начнут запись в апреле

27 ноя 2011 : 		 MÅNEGARM на NAPALM RECORDS

28 окт 2011 : 		 MÅNEGARM сочиняют материал для нового альбома

30 май 2011 : 		 Видео с выступления MÅNEGARM

1 сен 2010 : 		 MÅNEGARM расстались с басистом

24 дек 2009 : 		 Новое видео MÅNEGARM

7 ноя 2009 : 		 Новая песня MÅNEGARM

9 окт 2009 : 		 Новый трек MÅNEGARM

18 сен 2009 : 		 Новая песня MÅNEGARM

7 сен 2009 : 		 Трек-лист нового альбома MÅNEGARM

18 май 2009 : 		 Новый альбом MÅNEGARM выйдет в октябре

18 янв 2009 : 		 MÅNEGARM подписались на REGAIN RECORDS
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Новый альбом MÅNEGARM выйдет в апреле



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Группа MÅNEGARM объявила о том, что новый альбом, получивший название "Fornaldarsagor", будет выпущен на лейбле Napalm Records 26 апреля.

Диск будет доступен в следующих форматах?

- 4-страничный диджипак
- Чёрный разворотный винил
- Золотой разворотный винил тиражом 300 экземпляров
- CD в делюкс-боксе, включающем 4-страничный диджипак, двухдисковый сингл, подвеску и флаг в виде обложки, — 500 экземпляров
- Цифровой альбом
- Футболка + диджипак
- Футболка + разворотный винил

Трек-лист альбома:

"Sveablotet"
"Hervors arv"
"Slaget vid Bråvalla"
"Ett sista farväl"
"Spjutbädden"
"Tvenne drömmar"
"Krakes sista strid"
"Dödskvädet"

MГ…NEGARM To Release Fornaldarsagor Album In April Via Napalm Records; Details Revealed





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