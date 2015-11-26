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Новый альбом MÅNEGARM выйдет в апреле



Группа MÅNEGARM объявила о том, что новый альбом, получивший название "Fornaldarsagor", будет выпущен на лейбле Napalm Records 26 апреля.



Диск будет доступен в следующих форматах?



- 4-страничный диджипак

- Чёрный разворотный винил

- Золотой разворотный винил тиражом 300 экземпляров

- CD в делюкс-боксе, включающем 4-страничный диджипак, двухдисковый сингл, подвеску и флаг в виде обложки, — 500 экземпляров

- Цифровой альбом

- Футболка + диджипак

- Футболка + разворотный винил



Трек-лист альбома:



"Sveablotet"

"Hervors arv"

"Slaget vid Bråvalla"

"Ett sista farväl"

"Spjutbädden"

"Tvenne drömmar"

"Krakes sista strid"

"Dödskvädet"













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