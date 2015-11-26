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Видео с текстом от MÅNEGARM



"Ett sista farväl", новое видео с текстом группы MÅNEGARM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Fornaldarsagor", выходящего 26 апреля на на Napalm Records.



Диск будет доступен в следующих форматах:



- 4-страничный диджипак

- Чёрный разворотный винил

- Золотой разворотный винил тиражом 300 экземпляров

- CD в делюкс-боксе, включающем 4-страничный диджипак, двухдисковый сингл, подвеску и флаг в виде обложки, — 500 экземпляров

- Цифровой альбом

- Футболка + диджипак

- Футболка + разворотный винил



Трек-лист альбома:



"Sveablotet"

"Hervors arv"

"Slaget vid Bråvalla"

"Ett sista farväl"

"Spjutbädden"

"Tvenne drömmar"

"Krakes sista strid"

"Dödskvädet"

















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