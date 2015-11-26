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Новое видео MÅNEGARM



"Ulvhjärtat", новое видео группы MÅNEGARM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Ynglingaättens Öde, выход которого намечен на 15 апреля на Napalm Records.

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