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*Новое видео RAMMSTEIN 23
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 17
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 15
*Новое видео KID ROCK 13
*Новое видео DEEP PURPLE 12
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Månegarm

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17 мар 2022 : 		 Новое видео MÅNEGARM

4 фев 2022 : 		 Новое видео MÅNEGARM

23 апр 2019 : 		 Видео с текстом от MÅNEGARM

30 мар 2019 : 		 Новое видео MÅNEGARM

24 фев 2019 : 		 Видео с текстом MÅNEGARM

13 фев 2019 : 		 Новый альбом MÅNEGARM выйдет в апреле

27 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от MÅNEGARM

18 ноя 2015 : 		 Новый альбом MÅNEGARM доступен для прослушивания

13 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от MÅNEGARM

16 окт 2015 : 		 Новое видео MÅNEGARM

11 сен 2015 : 		 Фрагмент нового альбома MÅNEGARM

28 авг 2015 : 		 Новый альбом MÅNEGARM выйдет в ноябре

20 дек 2013 : 		 Новое видео MÅNEGARM

16 июн 2013 : 		 Новая песня MÅNEGARM

22 май 2013 : 		 Новая песня MÅNEGARM

9 май 2013 : 		 Трейлер нового альбома MÅNEGARM

5 апр 2013 : 		 Новый альбом MÅNEGARM выйдет в июне

16 дек 2012 : 		 MÅNEGARM пишут альбом

4 июн 2012 : 		 MÅNEGARM расстались со скрипачом

18 мар 2012 : 		 MÅNEGARM начнут запись в апреле

27 ноя 2011 : 		 MÅNEGARM на NAPALM RECORDS

28 окт 2011 : 		 MÅNEGARM сочиняют материал для нового альбома

30 май 2011 : 		 Видео с выступления MÅNEGARM

1 сен 2010 : 		 MÅNEGARM расстались с басистом

24 дек 2009 : 		 Новое видео MÅNEGARM

7 ноя 2009 : 		 Новая песня MÅNEGARM
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Новое видео MÅNEGARM



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En snara av guld, новое видео группы MÅNEGARM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Ynglingaättens Öde, выход которого намечен на 15 апреля на Napalm Records.




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