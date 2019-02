сегодня



Новое видео LIZZY BORDEN



"Obsessed With You", новое видео LIZZY BORDEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "My Midnight Things", выпущенного в прошлом июне на Metal Blade Records.



Трек-лист:



01. My Midnight Things

02. Obsessed With You

03. Long May They Haunt Us

04. The Scar Across My Heart

05. A Stranger To Love

06. The Perfect Poison

07. Run Away With Me

08. Our Love Is God

09. My Midnight Things (Reprise)

10. We Belong To The Shadows



















+0 -1









просмотров: 259