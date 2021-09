28 сен 2021



Винилы LIZZY BORDEN выйдут осенью



Девятнадцатого ноября Metal Blade выпустит виниловые версии двух альбомов LIZZY BORDEN:



Master of Disguise Vinylversionen:

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- clear gold marbled vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

- blue / black marbled vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

- sky blue marbled vinyl (US exclusive)

- blackberry marbled vinyl (US exclusive)



Deal with the Devil Vinylversionen:

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- blackberry marbled vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

- rose / white marbled vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

- clear warm grey marbled vinyl (US exclusive)

- beige marbled vinyl (US exclusive)







