30 окт 2020



Кавер-версия RAMONES от LIZZY BORDEN



LIZZY BORDEN представили собственную версию песни RAMONES "Pet Sematary". Этот трек вошёл в альбом "Best Of Lizzy Borden, Vol. 2", выходящий 13 ноября.



Трек-лист:



01. My Midnight Things



02. Long May They Haunt Us



03. Tomorrow Never Comes



04. Obsessed With You



05. (This Ain't) The Summer Of Love



06. Under Your Skin



07. Lovin' You Is Murder



08. The Scar Across My Heart



09. There Will Be Blood Tonight



10. We Only Come Out At Night



11. Abnormal



12. Live Forever



13. Pet Sematary



14. Burnin' For You



















+1 -1



просмотров: 321