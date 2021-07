9 июл 2021



Переиздания LIZZY BORDEN выйдут летом



Двадцать седьмого августа Metal Blade Records выпустят виниловые версии альбомов LIZZY BORDEN Give 'Em The Axe (1984) и Visual Lies (1987), которые будут доступны в следующих вариантах:



Give 'Em The Axe vinyl versions:

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- pink / white marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- clear w/ blue & white splatter splash vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- white / blue marbled vinyl (US exclusive)

- white w/ black dust vinyl (US exclusive)



Visual Lies vinyl versions:

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- sunflower yellow marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- clear w/ red & yellow splatter vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- silver vinyl (US exclusive)

- orange w/ black dust vinyl (US exclusive)







