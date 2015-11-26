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Scanner

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SCANNER нашли гитариста



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SCANNER объявили о том, что новым гитаристом группы стал Ted Hetfield.

«После более чем 18 плотных творческих лет наш гитарист Andreas Zeidler принял решение покинуть группу по личным причинам. Мы не сможем передать словами, насколько благодарны за его вклад и все те моменты, что мы разделили вместе. Мы уважаем его решение, одновременно с тем сожалея об этом, но желаем ему всего наилучшего в будущем.

Его место займёт Ted Hetfield (Wicked Disciple, ex-Black Messiah), и мы очень рады, что нашли столь талантливого музыканта!»

SCANNER Introduce New Guitarist TED HETFIELD



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