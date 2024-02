сегодня



Винил SCANNER выйдет весной



26 апреля ROAR! Rock of Angels Records вместе с Pottmortem Records выпустят виниловую версию второго альбома SCANNER, Terminal Earth:



Side A

“The Law”

“Not Alone”

“Wonder”

“Buy Or Die”

“Telemania”

“Touch The Light”





Side B

“Terminal Earth”

“From The Dust Of Ages”

“The Challenge”

“L.A.D.Y.”







