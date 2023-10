сегодня



Новый альбом SCANNER выйдет зимой



SCANNER выпустят новую работу, получившую название The Cosmic Race, 12 января на Rock Of Angels Records. За сведение отвечал Axel Julius, за мастеринг Max Morton, а за оформление Henar Sherif.



01. The Earth Song

02. Face The Fight

03. Warriors Of The Light

04. Dance Of The Dead

05. Scanner's Law

06. A New Horizon

07. Farewell To The Sun

08. Space Battalion

09. The Last And First In Line http://www.scanner4u.de/





+2 -0



просмотров: 337