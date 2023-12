сегодня



Новое видео SCANNER



SCANNER выпустят новую работу, получившую название The Cosmic Race, 12 января на Rock Of Angels Records. За сведение отвечал Axel Julius, за мастеринг Max Morton, а за оформление Henar Sherif.



01. The Earth Song

02. Face The Fight

03. Warriors Of The Light

04. Dance Of The Dead

05. Scanner's Law

06. A New Horizon

07. Farewell To The Sun

08. Space Battalion

09. The Last And First In Line







