сегодня



Переиздание DECREPIT BIRTH выйдет весной



26 апреля на виниле (чёрном и оранжевом), а также в диджипаке на CD и в цифровом варианте состоится выход переиздания альбома DECREPIT BIRTH 2010 года " Polarity".



Трек-лист:



“(A Departure Of The Sun) Ignite The Tesla Coil”

“Metatron”

“The Resonance”

“Polarity”

“Solar Impulse”

“Mirroring Dimensions”

“A Brief Odyssey In Time”

“The Quickening Of Time”

“Sea Of Memories”

“Symbiosis”

“Darkness Embrace”













+2 -0



( 1 )





просмотров: 90