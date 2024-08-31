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Барабанщик DECREPIT BIRTH учится играть LED ZEPPELIN



Drumeo опубликовали ролик с Samus'ом Paulicelli:



«Хотите заглянуть в сознание 66Samus? Посмотрите, как он впервые слушает «Achilles Last Stand» Led Zeppelin и пытается подыграть ей. Как ему удается сразу же подобрать подходящую партию ударных? Настройтесь и узнайте!



Мы собрали эти видео по порядку, как они происходят в студии Drumeo, чтобы дать вам возможность максимально прозрачно взглянуть на творческий процесс каждого барабанщика. Эпизод с Samus'ом был особенно интересен, потому что его процесс изучения отличался от всех остальных барабанщиков, которые участвовали в формате до сих пор».







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