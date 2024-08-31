Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 51
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 50
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 46
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 36
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 28
*Вокалист AS I LAY DYING считает "Ride The Lightning" METALLI... 26
*ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме» 23
*DJ SLIPKNOT немного угорел 20
*Лидер ANNIHILATOR о том, как не попал в METALLICA 18
*Вокалистка NERVOSA: «Новый состав изменил для меня всё!» 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 51
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 50
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 46
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 36
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 28
[= ||| все новости группы



*

Decrepit Birth

*



31 авг 2024 : 		 Барабанщик DECREPIT BIRTH учится играть LED ZEPPELIN

30 янв 2024 : 		 Барабанщик DECREPIT BIRTH исполняет CHILDREN OF BODOM

19 апр 2022 : 		 Барабанщик DECREPIT BIRTH исполняет DREAM THEATER

3 ноя 2021 : 		 Вокалист DECREPIT BIRTH берёт паузу

18 фев 2019 : 		 Переиздание DECREPIT BIRTH выйдет весной

15 ноя 2018 : 		 Кавер-версия CHILDREN OF BODOM от барабанщика DECREPIT BIRTH

9 ноя 2018 : 		 Кавер-версия METALLICA от барабанщика DECREPIT BIRTH

22 окт 2018 : 		 Видео с концерта DECREPIT BIRTH в Сакраменто

17 июн 2017 : 		 Видео с текстом от DECREPIT BIRTH

20 май 2017 : 		 Новая песня DECREPIT BIRTH

15 май 2017 : 		 DECREPIT BIRTH исполняют DEATH

24 июн 2016 : 		 DECREPIT BIRTH на AGONIA RECORDS

17 дек 2014 : 		 Барабанщик DECREPIT BIRTH представил "еврейский металл"

28 окт 2014 : 		 Барабанщик DECREPIT BIRTH записал кавер-версию NECROPHAGIST

24 сен 2014 : 		 Барабанщик DECREPIT BIRTH напукал песню

1 апр 2014 : 		 DECREPIT BIRTH работают над новым альбомом

2 авг 2013 : 		 Видео с выступления DECREPIT BIRTH

3 июл 2013 : 		 Барабанщик THE KENNEDY VEIL поедете в тур с DECREPIT BIRTH

28 май 2012 : 		 Видео с выступления DECREPIT BIRTH

24 янв 2011 : 		 В DECREPIT BIRTH вернулся басист Derek Boyer

25 дек 2010 : 		 Видео с выступления DECREPIT BIRTH

1 авг 2010 : 		 Новое видео DECREPIT BIRTH

16 июн 2010 : 		 Новая песня DECREPIT BIRTH

12 июн 2010 : 		 Обложка нового альбома DECREPIT BIRTH

10 май 2010 : 		 DECREPIT BIRTH расстались с ударником и гитаристом

25 апр 2010 : 		 Детали нового диска DECREPIT BIRTH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик DECREPIT BIRTH учится играть LED ZEPPELIN



zoom
Drumeo опубликовали ролик с Samus'ом Paulicelli:

«Хотите заглянуть в сознание 66Samus? Посмотрите, как он впервые слушает «Achilles Last Stand» Led Zeppelin и пытается подыграть ей. Как ему удается сразу же подобрать подходящую партию ударных? Настройтесь и узнайте!

Мы собрали эти видео по порядку, как они происходят в студии Drumeo, чтобы дать вам возможность максимально прозрачно взглянуть на творческий процесс каждого барабанщика. Эпизод с Samus'ом был особенно интересен, потому что его процесс изучения отличался от всех остальных барабанщиков, которые участвовали в формате до сих пор».

DECREPIT BIRTH Drummer SAMUS PAULICELLI Hears LED ZEPPELIN For The First Time Without Drum Tracks; Teaches Himself To Play "Achilles Last Stand" (Video)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

31 авг 2024
dark_medieval_times
Совсем на бомжа, стал похож.

просмотров: 181

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом