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Вокалист DECREPIT BIRTH берёт паузу



Bill Robinson принял решение взять паузу в творческой деятельности DECREPIT BIRTH. Его место теперь займёт Mac Smith (Krosis, Alterbeast).



Заявление группы: «У нас есть важные новости. Наш вокалист Bill Robinson решил взять длительный перерыв в работе группы. По личным причинам он временно покинет коллектив, а вместо него к нам на помощь придёт вокалист Mac Smith! Mac — замечательный вокалист, и мы очень рады его приходу! Вы можете быть знакомы с ним по его работе в Krosis, Alterbeast и Hammer Of Dawn».



Mac Smith: «Возможность поработать с DECREPIT BIRTH — это не что иное, как счастье. До того, как я начал заниматься вокалом в металле как начинающий барабанщик, это была первая дэт-металл-группа, за творчеством которой я следил и которой подражал. Участие в этом проекте спустя более десятка лет не оставляет меня равнодушным. Я с нетерпением жду множества новых впечатлений с ребятами и отдаю дань уважения наследию легендарного Bill'a Robinson'a. Я хотел бы выразить особую благодарность басисту Sean'у Martinez'у за то, что он поддерживал меня лично в течение последнего года и был ключевой фигурой, которая привела меня к появлению в этом проекте. Он действительно вывел меня из тяжелейшего спада в моей карьере, и на данный момент я всем обязан ему. Кроме того, я хотел бы поблагодарить гитариста и основателя группы, Matt'a Sotelo за предоставленную возможность и доверие на этой позиции. Будь то одно турне или другие начинания в будущем, я буду вечно благодарен за возможность работать с одной из моих любимых групп всех времён. Спасибо моим друзьям, семье и всем, кто поддерживал и слушал группу и мои собственные музыкальные проекты в течение последних 5 лет; я намерен заставить вас гордиться мной! DECREPIT BIRTH — на всю жизнь!»





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