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Decrepit Birth

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3 ноя 2021 : 		 Вокалист DECREPIT BIRTH берёт паузу

18 фев 2019 : 		 Переиздание DECREPIT BIRTH выйдет весной

15 ноя 2018 : 		 Кавер-версия CHILDREN OF BODOM от барабанщика DECREPIT BIRTH

9 ноя 2018 : 		 Кавер-версия METALLICA от барабанщика DECREPIT BIRTH

22 окт 2018 : 		 Видео с концерта DECREPIT BIRTH в Сакраменто

17 июн 2017 : 		 Видео с текстом от DECREPIT BIRTH

20 май 2017 : 		 Новая песня DECREPIT BIRTH

15 май 2017 : 		 DECREPIT BIRTH исполняют DEATH

24 июн 2016 : 		 DECREPIT BIRTH на AGONIA RECORDS

17 дек 2014 : 		 Барабанщик DECREPIT BIRTH представил "еврейский металл"

28 окт 2014 : 		 Барабанщик DECREPIT BIRTH записал кавер-версию NECROPHAGIST

24 сен 2014 : 		 Барабанщик DECREPIT BIRTH напукал песню

1 апр 2014 : 		 DECREPIT BIRTH работают над новым альбомом

2 авг 2013 : 		 Видео с выступления DECREPIT BIRTH

3 июл 2013 : 		 Барабанщик THE KENNEDY VEIL поедете в тур с DECREPIT BIRTH

28 май 2012 : 		 Видео с выступления DECREPIT BIRTH

24 янв 2011 : 		 В DECREPIT BIRTH вернулся басист Derek Boyer

25 дек 2010 : 		 Видео с выступления DECREPIT BIRTH

1 авг 2010 : 		 Новое видео DECREPIT BIRTH

16 июн 2010 : 		 Новая песня DECREPIT BIRTH

12 июн 2010 : 		 Обложка нового альбома DECREPIT BIRTH

10 май 2010 : 		 DECREPIT BIRTH расстались с ударником и гитаристом

25 апр 2010 : 		 Детали нового диска DECREPIT BIRTH

9 янв 2010 : 		 DECREPIT BIRTH начинают записывать новый альбом
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|||| сегодня

Вокалист DECREPIT BIRTH берёт паузу



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Bill Robinson принял решение взять паузу в творческой деятельности DECREPIT BIRTH. Его место теперь займёт Mac Smith (Krosis, Alterbeast).

Заявление группы: «У нас есть важные новости. Наш вокалист Bill Robinson решил взять длительный перерыв в работе группы. По личным причинам он временно покинет коллектив, а вместо него к нам на помощь придёт вокалист Mac Smith! Mac — замечательный вокалист, и мы очень рады его приходу! Вы можете быть знакомы с ним по его работе в Krosis, Alterbeast и Hammer Of Dawn».

Mac Smith: «Возможность поработать с DECREPIT BIRTH — это не что иное, как счастье. До того, как я начал заниматься вокалом в металле как начинающий барабанщик, это была первая дэт-металл-группа, за творчеством которой я следил и которой подражал. Участие в этом проекте спустя более десятка лет не оставляет меня равнодушным. Я с нетерпением жду множества новых впечатлений с ребятами и отдаю дань уважения наследию легендарного Bill'a Robinson'a. Я хотел бы выразить особую благодарность басисту Sean'у Martinez'у за то, что он поддерживал меня лично в течение последнего года и был ключевой фигурой, которая привела меня к появлению в этом проекте. Он действительно вывел меня из тяжелейшего спада в моей карьере, и на данный момент я всем обязан ему. Кроме того, я хотел бы поблагодарить гитариста и основателя группы, Matt'a Sotelo за предоставленную возможность и доверие на этой позиции. Будь то одно турне или другие начинания в будущем, я буду вечно благодарен за возможность работать с одной из моих любимых групп всех времён. Спасибо моим друзьям, семье и всем, кто поддерживал и слушал группу и мои собственные музыкальные проекты в течение последних 5 лет; я намерен заставить вас гордиться мной! DECREPIT BIRTH — на всю жизнь!»



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