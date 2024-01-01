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*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 22
*Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!» 21
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
*SHARON OSBOURNE: «Если жахнет ядрёна бомба, на Земле останут... 19
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Decrepit Birth

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30 янв 2024 : 		 Барабанщик DECREPIT BIRTH исполняет CHILDREN OF BODOM

19 апр 2022 : 		 Барабанщик DECREPIT BIRTH исполняет DREAM THEATER

3 ноя 2021 : 		 Вокалист DECREPIT BIRTH берёт паузу

18 фев 2019 : 		 Переиздание DECREPIT BIRTH выйдет весной

15 ноя 2018 : 		 Кавер-версия CHILDREN OF BODOM от барабанщика DECREPIT BIRTH

9 ноя 2018 : 		 Кавер-версия METALLICA от барабанщика DECREPIT BIRTH

22 окт 2018 : 		 Видео с концерта DECREPIT BIRTH в Сакраменто

17 июн 2017 : 		 Видео с текстом от DECREPIT BIRTH

20 май 2017 : 		 Новая песня DECREPIT BIRTH

15 май 2017 : 		 DECREPIT BIRTH исполняют DEATH

24 июн 2016 : 		 DECREPIT BIRTH на AGONIA RECORDS

17 дек 2014 : 		 Барабанщик DECREPIT BIRTH представил "еврейский металл"

28 окт 2014 : 		 Барабанщик DECREPIT BIRTH записал кавер-версию NECROPHAGIST

24 сен 2014 : 		 Барабанщик DECREPIT BIRTH напукал песню

1 апр 2014 : 		 DECREPIT BIRTH работают над новым альбомом

2 авг 2013 : 		 Видео с выступления DECREPIT BIRTH

3 июл 2013 : 		 Барабанщик THE KENNEDY VEIL поедете в тур с DECREPIT BIRTH

28 май 2012 : 		 Видео с выступления DECREPIT BIRTH

24 янв 2011 : 		 В DECREPIT BIRTH вернулся басист Derek Boyer

25 дек 2010 : 		 Видео с выступления DECREPIT BIRTH

1 авг 2010 : 		 Новое видео DECREPIT BIRTH

16 июн 2010 : 		 Новая песня DECREPIT BIRTH

12 июн 2010 : 		 Обложка нового альбома DECREPIT BIRTH

10 май 2010 : 		 DECREPIT BIRTH расстались с ударником и гитаристом

25 апр 2010 : 		 Детали нового диска DECREPIT BIRTH

9 янв 2010 : 		 DECREPIT BIRTH начинают записывать новый альбом
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|||| сегодня

Барабанщик DECREPIT BIRTH исполняет CHILDREN OF BODOM



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Samus Paulicelli опубликовал собственное прочтение композиции CHILDREN OF BODOM "Silent Night, Bodom Night".

DECREPIT BIRTH Drummer SAMUS PAULICELLI Performs CHILDREN OF BODOM's




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